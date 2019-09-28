2019-09-28T09:03:17+03:00
Общество

Ульяновский водитель размахивал поддельными правами перед самарским полицейским

Остановили влдельца одиннадцатой Лады около села Хрящевка
Ольга АФАНАСЬЕВА
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Инспектор распознал подделкуИнспектор распознал подделкуФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Водитель из Ульяновска может на год отправиться в колонию за страсть к подделкам и фальшивкам. В руки сотрудникам самарской полиции он попался в тот момент, когда предъявил ДПС-нику, остановившему его около села Хрящевка, поддельные права.

- Документ показался полицейским подозрительным и они отправили его на экспертизу. Так и оказалось: водительское удостоверение имело признаки подделки, - сообщили в ГУ МВД РФ по Самарской области.

Сейчас в отношении горе-водителя возбудили уголовное дело о подделке документов. За это предусмотрено лишение свободы на срок до одного года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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