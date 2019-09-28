2019-09-28T09:11:05+03:00
Общество

До монастыря не дошел: 54-летний турист всю ночь совсем один блуждал по лесу в "Самарской Луке"

Мужчина прошел 25 километров, его никак не могли найти спасатели
Ольга АФАНАСЬЕВА
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Мужчину - в центре - благополучно спаслиМужчину - в центре - благополучно спасли
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В "Самарской Луке" пришлось спасать туриста который заблудился в лесу. 54-летний мужчина приехал в Самару из Екатеринбурга. Вечером 25 сентября он решил посмотреть монастыри в Самарской Луке и переправился на другой берег Волги. Но до места назначения он не дошел - заблудился в лесу.

- Мужчина позвонил своей знакомой, та обратилась за помощью в полицию. Туриста стали искать: он выходил на связь по телефону, но обнаружить его не удавалось. На поиск вышли полицейские, МЧС-овцы и даже сотрудники одной из расположенных неподалеку колоний, - сообщили в ГУ МВД РФ по Самарской области.

Мужчину искали всю ночь, включали специальные шумовые и световые сигналы, использовали мегафоны. Но нашли только утром - за это время он прошел около 25 километров!

Спасенного отправили обратно в Самару и посоветовали в следующий раз брать с собой в дорогу навигатор.

ИСТОЧНИК KP.RU

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