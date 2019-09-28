Все деньги автограду: в Самарской области 2020 год объявят годом Тольятти

СЕГОДНЯ 10:46 2019-09-28T10:46:22+03:00

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Следующий год в Самарской области станет годом Тольятти с точки зрения бюджетных приоритетов. Соответствующее поручение губернатор Дмитрий Азаров дал правиетльству региона. Это связано и с тем, что в 2020 году будут отмечать 50-летие со дня выпуска первого автомобиля на АвтоВАЗе.

- Следующий год должен стать юбилейным для всего Тольятти, для всех жителей, для которых АвтоВАЗ является главным символом города. Поэтому я уже дал поручение Правительству Самарской области сделать следующий год с точки зрения бюджетных приоритетов годом Тольятти. Мы объединим усилия с городскими властями, сконцентрируем средства из областного бюджета на то, чтобы жители города действительно увидели изменения, - отметил губернатор.

Глава города Сергей Анташев должен в течение двух недель подготовить план по развитию Тольятти на 2020 год. Согласно этому плану в бюджете предусмотрят деньги на благоустройство, создание комфорта и уюта, на социальные объекты. При этом все предложения должны обсудить с горожанами.

ИСТОЧНИК KP.RU