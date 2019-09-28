Пусть дикими будут леса, а не люди: Сторонники Греты Тунберг в Самаре показали, что они думают о человечестве
В Самаре прошел пикет сторонников Греты Тунберг FridaysForFuture. Чуть больше десятка человек пришли с плакатами на площадь Героев 21-й Армии. Они призывали обратить внимание на состояние экологии и окружающей среды.
- Пусть дикими будут леса, а не люди, - призывали они. - Рубить леса - варварство, спасем Ягодинский лес.
Напомним, что FridaysForFuture - это движение людей, которые последовали призыву шведской школьницы Греты Тунберг к забастовке #заклимат. Они утверждают, что из-за изменения климата происходит немало катастроф, скоро наступит дефицит питьевой воды, производство еды придет в упадок. И пока еще можно что-то изменит, никто не должен оставаться равнодушным.
ИСТОЧНИК KP.RU