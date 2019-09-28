В Самаре уже не замерзают жители 2534 домов

СЕГОДНЯ 11:03 2019-09-28T11:32:51+03:00

Изменить размер текста: A A

Включение отопления в Самаре продолжается полным ходом. Тепло получили жители 2534 домов в городе. Лучше всех отработали в Красноглинском районе - здесь затопили уже половину всех домов и в Ленинском (здесь с теплом треть жителей). Поработать еще нужно в Промышленном и Кировском районах, здесь самый большой жилой фонд.

- Также мы подключили уже 65% школ и детсадов, тепло стало в 233 лечебных учреждениях из 319, - сообщили в мэрии. Отапливаются уже треть учреждений культуры, 54% спортивных объектов и 9 круглосуточных учреждения опеки, попечительства и соцподдержки.

Правда в городе больше 10 тыс домов, и жители остальных пока еще мерзнут. Хотя синоптики и обещают потепление уже с вечера воскресенья, горожане рассчитывают на скорое поступление теплоносителя в батареи. Но в мэрии объяснили: сделать это быстро и одновременно невозможно, так как отрегулировать пуск каждого дома должен специалист, которых ограниченное количество.

ИСТОЧНИК KP.RU