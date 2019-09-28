Диму Билана в извинениях перед Самарой 29 сентября поддержит "Русский хит"

СЕГОДНЯ 11:18 2019-09-28T11:18:35+03:00

Димы Билана много не бывает

Певец уже пообещал мощный и драйвовый концерт, какого еще никто не видел

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29 сентября в Самаре на площади Куйбышева состоится концерт Димы Билана. Напомним, что певец не слишком хорошо повел себя во время выступления на Дне города в поволжской столице. Он выпил коньяка и вел себя не слишком адекватно. Исполнитель извинился перед самарцами и вот теперь сделает это еще раз - публично.

Сольный концерт Димы Билана "Прости меня, Самара" поддержит радиостанция "Русский хит", одним из хедлайнеров которой является певец.

- Его хиты «Молния», «Пьяная любовь», «Невозможное возможно», «На берегу неба» и другие регулярно звучат на 89,2 FMв Самаре - сообщили в "Русском хите".

Сам же Дима Билан пообещал горожанам "мощный, настоящий и драйвовый концерт", которым уже точно все останутся довольны. Начало концерта 29 сентября 2019 года в 19.00.

ИСТОЧНИК KP.RU