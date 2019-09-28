Воровали три дня: в Самарской области на краже аккумуляторов попались жители Татарстана

СЕГОДНЯ 12:03 2019-09-28T12:03:08+03:00

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В Клявлинском районе на краже попались жители Татарстана. В полицию обратился хозяин общества с ограниченной ответственностью. Его техника была припаркована в поле около села и в какой-то момент он увидел, что с машин пропадают аккумуляторы.

Выяснилось, что двое жителей Татарстана уже три дня приезжают сюда на машине Лада Ларгус и снимают аккумуляторы, забирая их с собой.

- Оперативники установили по номеру машины адреса преступников и задержали их, - рассказали в ГУ МВД РФ по Самарской области. Оказалось, что 33-летний мужчина и его 26-летний подельник раньше работали в этой компании, так что знали, чем можно поживиться. Сейчас продолжается расследование дела. Сесть воришки могут на срок до пяти лет.

ИСТОЧНИК KP.RU