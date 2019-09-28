2019-09-28T13:21:43+03:00
Спорт

Александр Анюков отметит день рождения на поле в матче с "Тамбовом"

А в составе гостей сыграют с первых минут сразу три экс-самарца
Ольга АФАНАСЬЕВА
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Александр Анюков выйдет на поле с первых минутАлександр Анюков выйдет на поле с первых минутФото: с сайта ФК "Крылья Советов" (Самара).
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Стали известны составы команд на матч Крылья Советов - Тамбов. С первых минут на поле сыграет экс-капитан "Зенита", воспитанник самарского клуба Александр Анюков. Любимчик болельщиков празднует сегодня день рождения - ему исполянется 37 лет.

Кроме него на поле появятся Рыжиков, Чернов, Комбаров, Крпов, Гацкан, Зиньковский, Мияйлович, Антон, Кабутов, Соболев.

Также день рождения сегодня празднует тренер гостей. Александру Григоряну исполняется 53 года. Свою дружину он выведет на поле в таком составе: Шелия, Рыбин, Тетрашвили, Обухов, Мелкадзе, Карасев, Грицаенко, Таказов, Осипенко, Ойеволе, Костюков.

Следите за текстовой онлайн-трансляцией игры на сайте kp.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU

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