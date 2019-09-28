Самарское министерство образования запретило педагогам пугать школьников
Сызранское издание КТВ Луч озвучило проблему, которая возникла у ученика одной из местных школ. Мальчик - девятиклассник хотел сдавать ЕГЭ по литературе, но учитель отказалась заниматься с ним после уроков из-за загруженности. Но добила ребенка фраза - "Сам ты экзамен не сдашь". При этом журналисты утверждают, что у мальчика в дневнике только 4 и 5. Жаловаться в министерство образования мать не стала, опасаясь испортить ребенку жизнь в школе. Но за нее это сделали представители издания.
В министерстве образования объяснили: так учителя говорить не должны. И даже если внеурочный курс по литературе не предусмотрен из-за малого количество учеников, нельзя угрожать плохим результатом на экзамене.
- Объема знаний, предусмотренного учебной программой, достаточно для сдачи экзамена, - приводят журналисты издания ответ министерства. Там же детям посоветовали готовиться к ЕГЭ по материалам сайта fipi.ru.
ИСТОЧНИК KP.RU