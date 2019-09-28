Самарское министерство образования запретило педагогам пугать школьников

СЕГОДНЯ 13:32 2019-09-28T13:40:30+03:00

Изменить размер текста: A A

Сызранское издание КТВ Луч озвучило проблему, которая возникла у ученика одной из местных школ. Мальчик - девятиклассник хотел сдавать ЕГЭ по литературе, но учитель отказалась заниматься с ним после уроков из-за загруженности. Но добила ребенка фраза - "Сам ты экзамен не сдашь". При этом журналисты утверждают, что у мальчика в дневнике только 4 и 5. Жаловаться в министерство образования мать не стала, опасаясь испортить ребенку жизнь в школе. Но за нее это сделали представители издания.

В министерстве образования объяснили: так учителя говорить не должны. И даже если внеурочный курс по литературе не предусмотрен из-за малого количество учеников, нельзя угрожать плохим результатом на экзамене.

- Объема знаний, предусмотренного учебной программой, достаточно для сдачи экзамена, - приводят журналисты издания ответ министерства. Там же детям посоветовали готовиться к ЕГЭ по материалам сайта fipi.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU