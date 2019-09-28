2019-09-28T16:13:22+03:00
Происшествия

В центре Самары трамвай начал дымить и напугал пассажиров

Правда, все 10 человек успели эвакуироваться до приезда МЧС
Ольга АФАНАСЬЕВА
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Фото: Анна Ермакова/twitterФото: Анна Ермакова/twitter
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В Самаре на ул. Красноармейской в полдень задымился трамвай. Как сообщили в ГУ МЧС РФ по Самарской области, у трамвая, который двигался по 5 маршруту, заклинило тормозные колодки.

- Все 10 человек успели эвакуироваться до прибытия отряда МЧС, - сообщили в пресс-службе ведомства.

По их словам, в ЧП никто не пострадал и не погиб. Люди эвакуировались самостоятельно. С задымлением быстро разобрались.

- Была техническая неисправность: не растормаживалась 2 тележка 2 вагона в результате чего произошло задымление тормозных колодок от трения. Аварийная бригада ТТУ растормозила актуатор и трамвай своим ходом поехал дальше по линии, - пояснили в ТТУ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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