В центре Самары трамвай начал дымить и напугал пассажиров
В Самаре на ул. Красноармейской в полдень задымился трамвай. Как сообщили в ГУ МЧС РФ по Самарской области, у трамвая, который двигался по 5 маршруту, заклинило тормозные колодки.
- Все 10 человек успели эвакуироваться до прибытия отряда МЧС, - сообщили в пресс-службе ведомства.
По их словам, в ЧП никто не пострадал и не погиб. Люди эвакуировались самостоятельно. С задымлением быстро разобрались.
- Была техническая неисправность: не растормаживалась 2 тележка 2 вагона в результате чего произошло задымление тормозных колодок от трения. Аварийная бригада ТТУ растормозила актуатор и трамвай своим ходом поехал дальше по линии, - пояснили в ТТУ.
ИСТОЧНИК KP.RU