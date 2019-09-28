В Самаре в подполье нашли 16 тыс. литров пива

СЕГОДНЯ 14:45 2019-09-28T14:45:14+03:00

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16,2 тыс. литров пива и пивных напитков без документов нашли сотрудники министерства промышленности и торговли Самарской области на подпольном складе. Весь этот объем алкогольной продукции был арестован. Тысячу литров пива и пивных напитков изъяли.

- Подпольный склад обнаружили на ул. Галактионовская, 88, - сообщили в твиттере министерства.

Изъятие и рейд ведомство проводило вместо с ФС РАР.

ИСТОЧНИК KP.RU