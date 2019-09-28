Погода на начало рабочей недели: южный ветер с понедельника согреет Самару
Погода в Самаре в начале рабочей недели начнет исправляться. Ветер подует с юга и принесет потепление: температура днем в понедельник - вторник поднимется до 9-14 градусов. Синоптики сообщают, что будет облачно, но осадков ждать не стоит.
- Под влиянием антициклона прекратятся осадки, а температура будет расти. И в дальнейшем установится климатическая норма для середины осени, - объясняют синоптики.
Небольшой дождь еще может пройти во вторник. А вот дальше самарцев ждут теплые и ясные деньки - второе возвращение бабьего лета. Так что стоит ловить шанс надышаться и нагуляться на свежем воздухе до зимы и сделать множество фотографий золотой осени.
ИСТОЧНИК KP.RU