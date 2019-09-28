Погода на начало рабочей недели: южный ветер с понедельника согреет Самару

СЕГОДНЯ 16:29 2019-09-28T16:29:07+03:00

Погода в Самаре в начале рабочей недели будет благоволить к горожанам

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Погода в Самаре в начале рабочей недели начнет исправляться. Ветер подует с юга и принесет потепление: температура днем в понедельник - вторник поднимется до 9-14 градусов. Синоптики сообщают, что будет облачно, но осадков ждать не стоит.

- Под влиянием антициклона прекратятся осадки, а температура будет расти. И в дальнейшем установится климатическая норма для середины осени, - объясняют синоптики.

Небольшой дождь еще может пройти во вторник. А вот дальше самарцев ждут теплые и ясные деньки - второе возвращение бабьего лета. Так что стоит ловить шанс надышаться и нагуляться на свежем воздухе до зимы и сделать множество фотографий золотой осени.

ИСТОЧНИК KP.RU