Инклюзивную площадку около "Самара Арены" откроют 1 октября

СЕГОДНЯ 17:00 2019-09-28T17:00:51+03:00

Она уже совсем готова - губернатору понравилось

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В Самаре 1 октября состоится открытие инклюзивной детской площадки около стадиона "Самара Арена". Она уже построена в рамках реализации федерального проекта "Спорт - норма жизни" и соглашения правительства региона с фондом "Открытые сердца". По данным министерства спорта Самарской области, здесь уже побывал Дмитрий Азаров - губернатор оценил качество строительства.

На площадке - специальное покрытие, которое подойдет в том числе и детишкам на колясках, специальные широкие качели. Детский игровой парк начали строить еще в июле. Его задача - дать возможность заниматься спортом всем ребятам, независимо от состояния их здоровья.

Также здесь планировали обустроить воркаут-зону и зону тренажеров для детишек с инвалидностью, в том числе и колясочников. В планах - сделать здесь футбольное поле.

Создание подобного инклюзивного парка - один из первых шагов в развитии территории вокруг стадиона.

ИСТОЧНИК KP.RU