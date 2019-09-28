Вчера из маршрутки вылез? Самарцы возмущены, что водители автобусов ведут себя как газелисты

СЕГОДНЯ 19:31 2019-09-28T19:31:10+03:00

В Самаре водители автобусов не всегда корректно ведут себя

Уже несколько горожан пожаловались, что водители муниципального транспорта интересуются, выходят ли она на остановке

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Жители Самары возмущены поведением водителей муниципальных автобусов. Все чаще они начинают вести себя как "газелисты": пытаются быстрее рвануть с места на остановке, а теперь еще и уточняют, будет ли кто-то выходить "на следующей".

- В 70 автобусе водители начали спрашивать, выходит ли кто на остановке. И если ты был в наушниках... - пишет в твиттере Алексей Лисовицкий.

К его возмущению присоединились и другие: например, еще один пользователь отметил, что подобное случалось уже в 67 автобусе весной. Автор текста с подобным поведением столкнулась на 47 маршруте месяц назад.

В Департаменте транспорта заверили, что "Самараавтогаз" непременно проведет работу с водителями.

ИСТОЧНИК KP.RU