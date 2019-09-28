2019-09-28T19:31:10+03:00
Общество

Вчера из маршрутки вылез? Самарцы возмущены, что водители автобусов ведут себя как газелисты

Уже несколько горожан пожаловались, что водители муниципального транспорта интересуются, выходят ли она на остановке
Ольга АФАНАСЬЕВА
Поделиться:
В Самаре водители автобусов не всегда корректно ведут себяВ Самаре водители автобусов не всегда корректно ведут себя
Изменить размер текста:

Жители Самары возмущены поведением водителей муниципальных автобусов. Все чаще они начинают вести себя как "газелисты": пытаются быстрее рвануть с места на остановке, а теперь еще и уточняют, будет ли кто-то выходить "на следующей".

- В 70 автобусе водители начали спрашивать, выходит ли кто на остановке. И если ты был в наушниках... - пишет в твиттере Алексей Лисовицкий.

К его возмущению присоединились и другие: например, еще один пользователь отметил, что подобное случалось уже в 67 автобусе весной. Автор текста с подобным поведением столкнулась на 47 маршруте месяц назад.

В Департаменте транспорта заверили, что "Самараавтогаз" непременно проведет работу с водителями.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Сотрудникам "Пассажиравтотранса" долги по зарплате отдали только через три месяца
Инклюзивную площадку около "Самара Арены" откроют 1 октября
Погода на начало рабочей недели: южный ветер с понедельника согреет Самару
В Самаре продолжают искать инвестора для магистрали "Центральная", которую начнут строить в 2020 году
В Самарской области 81-летний водитель полез под грузовик и погиб
В Самаре в подполье нашли 16 тыс. литров пива
В центре Самары трамвай начал дымить и напугал пассажиров
В Самаре жителям города предложили оценить новый генплан с изменениями
Самарское министерство образования запретило педагогам пугать школьников
Александр Анюков отметит день рождения на поле в матче с "Тамбовом"
Воровали три дня: в Самарской области на краже аккумуляторов попались жители Татарстана
Стала известна судьба пропавших в Самаре 10-летних девочек
Диму Билана в извинениях перед Самарой 29 сентября поддержит "Русский хит"
В Самаре уже не замерзают жители 2534 домов
Пусть дикими будут леса, а не люди: Сторонники Греты Тунберг в Самаре показали, что они думают о человечестве
Все деньги автограду: в Самарской области 2020 год объявят годом Тольятти
До монастыря не дошел: 54-летний турист всю ночь совсем один блуждал по лесу в "Самарской Луке"