Вчера из маршрутки вылез? Самарцы возмущены, что водители автобусов ведут себя как газелисты
Жители Самары возмущены поведением водителей муниципальных автобусов. Все чаще они начинают вести себя как "газелисты": пытаются быстрее рвануть с места на остановке, а теперь еще и уточняют, будет ли кто-то выходить "на следующей".
- В 70 автобусе водители начали спрашивать, выходит ли кто на остановке. И если ты был в наушниках... - пишет в твиттере Алексей Лисовицкий.
К его возмущению присоединились и другие: например, еще один пользователь отметил, что подобное случалось уже в 67 автобусе весной. Автор текста с подобным поведением столкнулась на 47 маршруте месяц назад.
В Департаменте транспорта заверили, что "Самараавтогаз" непременно проведет работу с водителями.
ИСТОЧНИК KP.RU