По Самарской области ездил иностранец с поддельными правами

СЕГОДНЯ 08:36 2019-09-29T08:36:11+03:00

Его остановили на трассе М-5 «Урал»

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В Самарской области сотрудники ГИБДД из Жигулевска остановили иностранца с поддельными водительскими правами. 29-летнего жителя Кыргызстана задержали на трассе М-5, сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

- В ходе проверки документов мужчина предъявил правоохранителям водительское удостоверение, которое вызвало у сотрудников полиции сомнение в его подлинности. Сотрудники полиции изъяли водительское удостоверение и направили на экспертизу. Проведенное исследование установило, что предъявленный документ является поддельным, - говорится в сообщении.

В отношении иностранца возбудили уголовное дело. Ему грозит до года лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU