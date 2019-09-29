По Самарской области ездил иностранец с поддельными правами
В Самарской области сотрудники ГИБДД из Жигулевска остановили иностранца с поддельными водительскими правами. 29-летнего жителя Кыргызстана задержали на трассе М-5, сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.
- В ходе проверки документов мужчина предъявил правоохранителям водительское удостоверение, которое вызвало у сотрудников полиции сомнение в его подлинности. Сотрудники полиции изъяли водительское удостоверение и направили на экспертизу. Проведенное исследование установило, что предъявленный документ является поддельным, - говорится в сообщении.
В отношении иностранца возбудили уголовное дело. Ему грозит до года лишения свободы.
ИСТОЧНИК KP.RU