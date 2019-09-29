2019-09-29T09:38:03+03:00
Общество

2020 год в Самарской области объявили годом Тольятти. Городу дадут денег

Программу развития Автограда собираются представить в октябре
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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В следующем году Автоград ждут существенные финансовые вливания.В следующем году Автоград ждут существенные финансовые вливания.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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2020 год в Самарской области объявили годом Тольятти с точки зрения бюджетных приоритетов. Это значит, что в следующем году Автоград ждут существенные финансовые вливания, сообщает департамент информационной политики Самарской области.

- Нам многое предстоит сделать, чтобы люди увидели изменения, - сказал губернатор региона Дмитрий Азаров. - Люди должны почувствовать, что сегодня город действительно является локомотивом экономического роста Самарской области.

Глава области поручил мэру Тольятти Сергею Анташеву в течение двух недель подготовить предложения, как улучшить город. Программу развития Тольятти должны представить к заседанию рабочей группы по празднованию юбилея выхода первой машины с конвейера «АвтоВАЗа», которое пройдет в октябре. На совещании будет присутствовать министр промышленности и торговли России Денис Мантуров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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