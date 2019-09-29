2020 год в Самарской области объявили годом Тольятти. Городу дадут денег
2020 год в Самарской области объявили годом Тольятти с точки зрения бюджетных приоритетов. Это значит, что в следующем году Автоград ждут существенные финансовые вливания, сообщает департамент информационной политики Самарской области.
- Нам многое предстоит сделать, чтобы люди увидели изменения, - сказал губернатор региона Дмитрий Азаров. - Люди должны почувствовать, что сегодня город действительно является локомотивом экономического роста Самарской области.
Глава области поручил мэру Тольятти Сергею Анташеву в течение двух недель подготовить предложения, как улучшить город. Программу развития Тольятти должны представить к заседанию рабочей группы по празднованию юбилея выхода первой машины с конвейера «АвтоВАЗа», которое пройдет в октябре. На совещании будет присутствовать министр промышленности и торговли России Денис Мантуров.
ИСТОЧНИК KP.RU