Самарский мини-футбольный клуб «Луч-ГТС» проиграл «Газпрому-Югре-д» в матче Высшей лиги

СЕГОДНЯ 10:17 2019-09-29T10:23:19+03:00

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Самарский мини-футбольный клуб «Луч-ГТС» уступил в матче третьего тура Высшей лиги (второй в системе дивизионов российского мини-футбола) клубу «Газпром-Югра-д». Матч проходил в Югорске и завершился со счетом 9:5. Голами в составе самарцев отметились Сергей Турзанов (дубль), Александр Хлебин, Виктор Баев и Виктор Арефкин.

Этот сезон – дебютный для «Луча-ГТС» в Высшей лиги. После трех сыгранных матчей команда идет на 13 месте (из 16-ти) в турнирной таблице конференции «Запад» Высшей лиги.

Сегодня, 29 сентября, свой первый домашний матч сыграет другая мини-футбольная самарская команда – «Динамо Самара». Волжане примут в «МТЛ Арене» «Ухту» в рамках Суперлиги (высший мини-футбольный дивизион России). Встреча начнется в 18:00 по самарскому времени. Вход свободный.

ИСТОЧНИК KP.RU