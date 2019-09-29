В Самаре собираются пустить трамвай до Мехзавода

СЕГОДНЯ 11:03 2019-09-29T11:03:46+03:00

Однако власти не называют даже примерных сроков, когда это произойдет

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До поселка Мехзавод в Самаре собираются проложить трамвайные пути. Об этом объявил департамент градостроительства Самары в твиттере. Сделали это власти в ответ на возмущения жителей Мехзавода, что автобусы ходят переполненными, и высказывания, что пора запускать трамвай.

- Идея дорогая, но уже прорабатывается, - написали в департаменте.

Когда пути начнут прокладывать до Мехзавода – неизвестно. Самая близкая точка до поселка, куда доезжают трамваи – это стадион «Самара Арена». Единственный общественный транспорт, который ходит до Мехзавода – автобусы.

ИСТОЧНИК KP.RU