В Самаре собираются пустить трамвай до Мехзавода
Однако власти не называют даже примерных сроков, когда это произойдет
Когда начнут строить новые пути, неизвестно.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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До поселка Мехзавод в Самаре собираются проложить трамвайные пути. Об этом объявил департамент градостроительства Самары в твиттере. Сделали это власти в ответ на возмущения жителей Мехзавода, что автобусы ходят переполненными, и высказывания, что пора запускать трамвай.
- Идея дорогая, но уже прорабатывается, - написали в департаменте.
Когда пути начнут прокладывать до Мехзавода – неизвестно. Самая близкая точка до поселка, куда доезжают трамваи – это стадион «Самара Арена». Единственный общественный транспорт, который ходит до Мехзавода – автобусы.
ИСТОЧНИК KP.RU