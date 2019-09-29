Ветераны «Крыльев Советов» взяли «серебро» на первенстве России

СЕГОДНЯ 14:04 2019-09-29T14:09:55+03:00

Наша команда не проиграла ни одного матча в основное время. Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

Изменить размер текста: A A

Ветераны «Крыльев Советов» под руководством Валерьяна Панфилова завоевали серебряные медали первенства России по футболу в категории 40+. В финале самарцы уступили пермскому «Атуру» по пенальти 2:4, сообщает пресс-служба «КС».

- Наша команда не проиграла ни одного матча в основное время. По ходу турнира «Крылья» разгромили «Урал» 3:0 и «Сочи» 4:0, обыграли команду Омска 3:2 и сыграли вничью с пермской командой «Атур» 0:0, - говорится в сообщении.

Лучшим защитником турнира стал футболист «Крыльев» Александр Орешников, а самым полезным игроком – самарец Нериус Бараса.

ИСТОЧНИК KP.RU