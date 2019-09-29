Скончался бывший прокурор Самары Рашид Бадалов

СЕГОДНЯ 14:49 2019-09-29T14:49:36+03:00

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Умер бывший прокурор Самары Рашид Бадалов. Ему было 60 лет. Прощание с ним состоялось в воскресенье, 29 сентября. Бадалов возглавлял городское надзорное ведомство с 2007 по 2011 год.

Рашид Бадалов родился в 1959 году в Азербайджанской ССР. В органах прокуратуры работал после окончания Казанского государственного университета в 1985 году – тогда он приехал в Самару, где трудился следователем надзорного ведомства. Через год стал старшим следователем прокуратуры Новокуйбышевска. С 1989 по 1999 год Рашид Бадалов трудился в прокуратуре Самары, в том числе заместителем прокурора, а с 1999 по 2007 – в прокуратуре области.

ИСТОЧНИК KP.RU