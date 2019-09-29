"Я-то знаю, что такое лежать в больнице": Дима Билан подарил оборудование детским врачам в Самаре

СЕГОДНЯ 15:20 2019-09-29T15:22:35+03:00

Руководство больницы в свою очередь презентовало Билану благодарственное письмо. А ещё его автограф певца появится на дереве добра у входа в здание. Фото: Ольга АФАНАСЬЕВА

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Дима Билан подарил сертификат на покупку двух мониторов детской больнице имени Ивановой в Самаре. Артист сам приехал в клинику и встретился с врачами и маленькими пациентами. Среди них оказалось много поклонников Димы, по крайней мере, вырваться из зала после официальной части артисту было непросто.

- Я сам в последние годы провел очень много времени в больницах. И я восторгаюсь трудом врачей. Я давно думал, что бы полезного сделать. И вот этот мой грех в Самаре подтолкнул меня на это решение. И я знаю, что в детской больнице никогда не бывает много оборудования. Так что я уверен, что это будет полезно, -сказал он.

Руководство больницы в свою очередь презентовало Билану благодарственное письмо. А ещё его автограф певца появится на дереве добра у входа в здание.

ИСТОЧНИК KP.RU