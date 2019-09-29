2019-09-29T15:22:35+03:00
Общество

"Я-то знаю, что такое лежать в больнице": Дима Билан подарил оборудование детским врачам в Самаре

Артист признался, что считает медиков настоящими героями
Ольга АФАНАСЬЕВА
Поделиться:
Руководство больницы в свою очередь презентовало Билану благодарственное письмо. А ещё его автограф певца появится на дереве добра у входа в здание.Руководство больницы в свою очередь презентовало Билану благодарственное письмо. А ещё его автограф певца появится на дереве добра у входа в здание.Фото: Ольга АФАНАСЬЕВА
Изменить размер текста:

Дима Билан подарил сертификат на покупку двух мониторов детской больнице имени Ивановой в Самаре. Артист сам приехал в клинику и встретился с врачами и маленькими пациентами. Среди них оказалось много поклонников Димы, по крайней мере, вырваться из зала после официальной части артисту было непросто.

- Я сам в последние годы провел очень много времени в больницах. И я восторгаюсь трудом врачей. Я давно думал, что бы полезного сделать. И вот этот мой грех в Самаре подтолкнул меня на это решение. И я знаю, что в детской больнице никогда не бывает много оборудования. Так что я уверен, что это будет полезно, -сказал он.

Руководство больницы в свою очередь презентовало Билану благодарственное письмо. А ещё его автограф певца появится на дереве добра у входа в здание.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Тольятти открыли памятник «Пограничникам всех поколений»
Это тот самый мужчина с ножом с видео? В Самаре задержали подозреваемого в нападении на девушку
В Сызрани любовник невесты чуть не испортил свадьбу
Скончался бывший прокурор Самары Рашид Бадалов
Ветераны «Крыльев Советов» взяли «серебро» на первенстве России
В Самаре собираются пустить трамвай до Мехзавода
Самарский мини-футбольный клуб «Луч-ГТС» проиграл «Газпрому-Югре-д» в матче Высшей лиги
2020 год в Самарской области объявили годом Тольятти. Городу дадут денег
По Самарской области ездил иностранец с поддельными правами
Сотрудникам "Пассажиравтотранса" долги по зарплате отдали только через три месяца
Вчера из маршрутки вылез? Самарцы возмущены, что водители автобусов ведут себя как газелисты
Инклюзивную площадку около "Самара Арены" откроют 1 октября
Погода на начало рабочей недели: южный ветер с понедельника согреет Самару
В Самаре продолжают искать инвестора для магистрали "Центральная", которую начнут строить в 2020 году
В Самарской области 81-летний водитель полез под грузовик и погиб
В Самаре в подполье нашли 16 тыс. литров пива
В центре Самары трамвай начал дымить и напугал пассажиров
В Самаре жителям города предложили оценить новый генплан с изменениями
Самарское министерство образования запретило педагогам пугать школьников
Александр Анюков отметит день рождения на поле в матче с "Тамбовом"
Воровали три дня: в Самарской области на краже аккумуляторов попались жители Татарстана
Стала известна судьба пропавших в Самаре 10-летних девочек
Диму Билана в извинениях перед Самарой 29 сентября поддержит "Русский хит"
В Самаре уже не замерзают жители 2534 домов
Пусть дикими будут леса, а не люди: Сторонники Греты Тунберг в Самаре показали, что они думают о человечестве
Все деньги автограду: в Самарской области 2020 год объявят годом Тольятти
До монастыря не дошел: 54-летний турист всю ночь совсем один блуждал по лесу в "Самарской Луке"