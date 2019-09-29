В Сызрани любовник невесты чуть не испортил свадьбу
В Сызрани мужчина, который назвался любовником невесты, чуть не испортил свадьбу. Посреди торжества, которое планировали около года, мужчина встал и начал заявлять, что он против того, чтобы женщина выходила замуж. Об этом сообщает КТВ-Луч, ссылаясь на организатора свадьбы.
- Я не мог поверить в это, когда за столом во время поздравлений, встал парень, приглашенный родителями невесты, и заявил, что он возражает против этого брака и желает молодоженам развестись, - рассказывает организатор.
Как выяснилось, недовольный парень раньше дружил с невестой и считал себя ее любовником. Мужчину запихнули в автомобиль и увезли прежде, чем жених успел наброситься на него с кулаками.
ИСТОЧНИК KP.RU