В Сызрани любовник невесты чуть не испортил свадьбу

СЕГОДНЯ 15:55 2019-09-29T15:55:50+03:00

Как выяснилось, недовольный парень раньше дружил с невестой и считал себя ее любовником. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Мужчину запихнули в автомобиль и увезли прежде, чем жених успел наброситься на него с кулаками.

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В Сызрани мужчина, который назвался любовником невесты, чуть не испортил свадьбу. Посреди торжества, которое планировали около года, мужчина встал и начал заявлять, что он против того, чтобы женщина выходила замуж. Об этом сообщает КТВ-Луч, ссылаясь на организатора свадьбы.

- Я не мог поверить в это, когда за столом во время поздравлений, встал парень, приглашенный родителями невесты, и заявил, что он возражает против этого брака и желает молодоженам развестись, - рассказывает организатор.

Как выяснилось, недовольный парень раньше дружил с невестой и считал себя ее любовником. Мужчину запихнули в автомобиль и увезли прежде, чем жених успел наброситься на него с кулаками.

ИСТОЧНИК KP.RU