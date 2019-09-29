Это тот самый мужчина с ножом с видео? В Самаре задержали подозреваемого в нападении на девушку

СЕГОДНЯ 16:33 2019-09-29T16:33:24+03:00

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В Самаре полиция задержала 33-летнего мужчину, его подозревают в нападении на 19-летнюю девушку. Сейчас правоохранители проводят проверку. Кроме того, в полиции возбудили уголовное дело, сообщили корреспонденту «КП-Самара» в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

- Задержан гражданин 1986 года рождения. По факту поступления в больницу 19 летней девушки проводится проверка. Возбуждено уголовное дело, - сказал собеседник.

Напомним, нападение произошло в районе шести часов утра в пятницу, 27 сентября, в районе улиц Вилоновской и Садовой. Мужчина преследовал девушку три квартала, после чего накинулся на нее с ножом. К счастью, девушка жива и ее жизни ничего не угрожает, сейчас она в больнице. Нападавший попал на видео.

ИСТОЧНИК KP.RU