В Тольятти открыли памятник «Пограничникам всех поколений»
Он стоит в парке Победы
Открытие прошло 29 сентября. Фото: администрация Тольятти.
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В Тольятти в воскресенье, 29 сентября, прошло открытие памятника, посвященного пограничным войскам и ветераном пограничной службы. Его установили в парке Победы, сообщает мэрия Тольятти.
- Скульптурную композицию «Пограничникам всех поколений» открыли сегодня в парке Победы. От лица главы города Сергея Анташева участников торжественного мероприятия, среди которых были офицеры, ветераны погранвойск и воспитанники патриотических клубов, поприветствовала заместитель по социальным вопросам Юлия Баннова, - говорится в сообщении.
ИСТОЧНИК KP.RU