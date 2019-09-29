2019-09-29T16:57:44+03:00
Общество

В Тольятти открыли памятник «Пограничникам всех поколений»

Он стоит в парке Победы
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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Открытие прошло 29 сентября. Фото: администрация Тольятти.Открытие прошло 29 сентября. Фото: администрация Тольятти.
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В Тольятти в воскресенье, 29 сентября, прошло открытие памятника, посвященного пограничным войскам и ветераном пограничной службы. Его установили в парке Победы, сообщает мэрия Тольятти.

- Скульптурную композицию «Пограничникам всех поколений» открыли сегодня в парке Победы. От лица главы города Сергея Анташева участников торжественного мероприятия, среди которых были офицеры, ветераны погранвойск и воспитанники патриотических клубов, поприветствовала заместитель по социальным вопросам Юлия Баннова, - говорится в сообщении.

ИСТОЧНИК KP.RU

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