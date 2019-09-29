После заморозков потеплеет: погода в Самарской области в начале недели

СЕГОДНЯ 17:35 2019-09-29T18:11:40+03:00

После ночных заморозков, которые были в выходные, наступает потепление. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

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Синоптики Приволжского УГМС рассказали, какая погода ждет жителей Самарской области в начале рабочей недели. После ночных заморозков, которые были в выходные, наступает потепление. Однако дожди все еще будут идти местами по региону.

В понедельник, 30 сентября, будет преимущественно без осадков. Ночью +1… +6, местами заморозки -1, -3. Днем +10… +15. Во вторник, 1 октября, местами пройдет небольшой и умеренный дождь. Ночью +4… +9, днем потеплеет до +11… +16. В среду, 2 октября, будет еще теплее – ночью +7… +12, днем +12… +17. Однако местами все равно будут идти небольшие и умеренные дожди.

ИСТОЧНИК KP.RU