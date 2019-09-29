2019-09-29T19:13:02+03:00
Спорт

«Лада» в овертайме обыграла «Горняк» 3:2 в матче ВХЛ

Лучший бомбардир лиги прошлого сезона Александр Тимирев оформил дубль, у Константина Майорова – ассистентский хет-трик
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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Следующий матч «Лада» также сыграет дома. 1 октября тольяттинцы примут «Южный Урал». Фото: ХК «Лада».Следующий матч «Лада» также сыграет дома. 1 октября тольяттинцы примут «Южный Урал». Фото: ХК «Лада».
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Хоккеисты «Лады» вырвали победу у «Горняка» в рамках матча регулярного чемпионата ВХЛ – Кубка Шелкового пути. Встреча проходила в Тольятти и завершилась со счетом 3:2. Победную шайбу тольяттинцы забросили в овертайме.

В составе «Лады» дубль на свой счет записал лучший бомбардир прошлого сезона ВХЛ Александр Тимирев, еще одну шайбу забил Филипп Толузаков. Еще один игрок «Лады» Константин Майоров отметился тремя голевыми передачами, сообщает пресс-служба «автозаводцев».

Следующий матч «Лада» также сыграет дома. 1 октября тольяттинцы примут «Южный Урал». Матч начнется в 19:00 по местному времени.

ИСТОЧНИК KP.RU

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