«Лада» в овертайме обыграла «Горняк» 3:2 в матче ВХЛ

СЕГОДНЯ 18:54 2019-09-29T19:13:02+03:00

Изменить размер текста: A A

Хоккеисты «Лады» вырвали победу у «Горняка» в рамках матча регулярного чемпионата ВХЛ – Кубка Шелкового пути. Встреча проходила в Тольятти и завершилась со счетом 3:2. Победную шайбу тольяттинцы забросили в овертайме.

В составе «Лады» дубль на свой счет записал лучший бомбардир прошлого сезона ВХЛ Александр Тимирев, еще одну шайбу забил Филипп Толузаков. Еще один игрок «Лады» Константин Майоров отметился тремя голевыми передачами, сообщает пресс-служба «автозаводцев».

Следующий матч «Лада» также сыграет дома. 1 октября тольяттинцы примут «Южный Урал». Матч начнется в 19:00 по местному времени.

ИСТОЧНИК KP.RU