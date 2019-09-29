В Самаре тепло дали в шесть тысяч многоквартирных домов

СЕГОДНЯ 19:03 2019-09-29T19:03:37+03:00

Тепло во все дома города должны дать к 7 октября Фото: Архив "КП"

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В Самаре продолжают планово подключать дома к теплу. По состоянию на 16:00 воскресенья, 29 сентября, батареи потеплели в 6028 многоквартирных домах из 10261. Кроме того, тепло дали в 929 из 1156 зданий социальной сферы. Такие цифры дает администрация Самары.

- По состоянию на 16:00 29 сентября тепло поступило уже в 6028 МКД из 10261. Из 1156 объектов социальной сферы подключены 929. Организация подачи тепла в городе продолжается, - сообщили в мэрии.

Напомним, тепло во все дома города должны дать к 7 октября. Однако, как заметил заместитель главы Самары Владимир Василенко, это приблизительная дата.

ИСТОЧНИК KP.RU