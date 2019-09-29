ЦСК ВВС обыграл «Зауралье» в матче Высшей хоккейной лиги

СЕГОДНЯ 19:45 2019-09-29T19:45:30+03:00

Изменить размер текста: A A

Самарский ЦСК ВВС одержал победу над курганским клубом «Зауралье» в матче Высшей хоккейной лиги. Встреча проходила в Самаре 29 сентября и завершилась со счетом 3:2. Голы в составе ЦСК ВВС на свой счет записали Сергей Скворцов, Разат Тимиров и Булат Набиуллин.

Следующий матч «летчики» снова проведут дома – 1 октября ЦСК ВВС примет «Горняк».

Напомним, сегодня, 29 сентября, «Горняк» уступил другому клубу из Самарской области – тольяттинской «Ладе». «Автозаводцы» на «Лада Арене» сумели вырвать победу в овертайме 3:2.

ИСТОЧНИК KP.RU