В Сызрани из кафе из-за горящего жира эвакуировали 20 человек

СЕГОДНЯ 20:53 2019-09-29T20:53:26+03:00

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В Сызрани пожарные эвакуировали из одного из местных кафе всех посетителей и весь персонал. Всего на улицу вывели 20 человек. Все из-за пожара в вентиляции. Там загорелся жир, сообщает ГУ МЧС России по Самарской области. К счастью, никто не пострадал.

- Сообщение о возгорании поступило на пульт дежурного в 18:35. Площадь пожара составила два квадратных метра, - говорится в сообщении.

На место прибыли девять пожарных на трех машинах. Ликвидировать возгорание удалось за пять минут. Ущерб, который нанес огонь, сейчас выясняют специалисты.

ИСТОЧНИК KP.RU