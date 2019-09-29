Мини-футбольное «Динамо Самара» обыграло «Ухту» в первом домашнем матче сезона

29 Сент. 21:02 2019-09-29T21:02:34+03:00

Второй матч третьего тура Суперлиги «Динамо Самара» - «Ухта» пройдет также в «МТЛ Арене» в понедельник, 30 сентября. Фото: МФК «Динамо Самара».

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Бронзовый призер чемпионата России по мини-футболу «Динамо Самара» в первом домашнем матче нового сезона обыграло «Ухту». Матч проходил в «МТЛ Арене» и завершился со счетом 8:5. Голами в составе хозяев отметились Заболонков (дубль), Осипов, Лялин, Волков, Мурашов, Исламов и Саносян.

- Ребята вышли на матч с желанием, мотивированные на борьбу и до счёта 6:0 у нас всё на площадке получалось, - приводит слова наставника «Динамо Самара» Максима Горбунова пресс-служба команды. - Когда же соперник перешёл на игру в пять полевых футболистов, начались проблемы. В состав этой пятёрки вошли опытные футболисты и они продемонстрировали в полной мере своё мастерство и умение играть в большинстве.

Второй матч третьего тура Суперлиги «Динамо Самара» - «Ухта» пройдет также в «МТЛ Арене» в понедельник, 30 сентября. Игра начнется в 17:30 по местному времени. Вход свободный.

ИСТОЧНИК KP.RU