2019-09-30T08:33:48+03:00
Происшествия

В Самаре две «соцработницы» похитили у 82-летней пенсионерки более полумиллиона рублей

Полицейские уже нашли и задержали воровок
Анастасия ФИЛАТОВА
Поделиться:
Стражи порядка ищут пострадавших от рук лжесоцработницСтражи порядка ищут пострадавших от рук лжесоцработницФото: ГУ МВД России по Самарской области
Изменить размер текста:

В Самаре полицейские поймали двух «соцработниц», которые оставили 82-летнюю женщину без крупной суммы денег. Злоумышленницы похитили из ее квартиры на улице Аэродромной более 500 тысяч рублей.

- Предполагаемыми преступницами оказались безработная 28-летняя жительница Самары и 32-летняя жительница Чапаевска, которая ранее была неоднократно судима за мошенничество и кражу, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.

Полицейские предполагают, что пенсионерка — не единственная жертва лжесоцработниц. В связи с этим они просят всех, кто мог пострадать от рук этих женщин, сообщить об этом в ближайший отдел полиции или по телефонам: 8 (846) 373-76-40, 8(846) 262-27-11, в любом регионе России тел. 020 (102 с мобильного федеральных операторов сотовой связи).

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Житель Тольятти пошел в лес за грибами и нашел пентаграмму из черепов животных
«Не злите женщин»: в селе под Тольятти неизвестные облепили иномарку женскими прокладками
Радио Рекорд предлагает самарцам выиграть поездку на матч Лиги чемпионов в Лейпциг
В Новокуйбышевске руководитель фирмы не отдал налоговой 8 млн рублей
В Самаре на Фрунзенском мостовом переходе установят 21 камеру видеонаблюдения: список мест
Обещал помочь купить Toyota и Lexus по скидке: самарца осудили за обман людей на 132 млн рублей
В Самарской области селянин прятал у себя в туалете более 15 кг конопли
В Самаре в районе станции метро «Победа» отключили светофоры
В Самаре из-за ремонта на улице Куйбышева изменили схемы движения автобусов
В Самаре на несколько дней закрыли проезд по улице Перекопской
В Самарской области полицейские ищут свидетелей «одиночного» ДТП на трассе
В Самарской области открылся Центр развития социального интеллекта для особых детей