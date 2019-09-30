В Самаре две «соцработницы» похитили у 82-летней пенсионерки более полумиллиона рублей
В Самаре полицейские поймали двух «соцработниц», которые оставили 82-летнюю женщину без крупной суммы денег. Злоумышленницы похитили из ее квартиры на улице Аэродромной более 500 тысяч рублей.
- Предполагаемыми преступницами оказались безработная 28-летняя жительница Самары и 32-летняя жительница Чапаевска, которая ранее была неоднократно судима за мошенничество и кражу, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.
Полицейские предполагают, что пенсионерка — не единственная жертва лжесоцработниц. В связи с этим они просят всех, кто мог пострадать от рук этих женщин, сообщить об этом в ближайший отдел полиции или по телефонам: 8 (846) 373-76-40, 8(846) 262-27-11, в любом регионе России тел. 020 (102 с мобильного федеральных операторов сотовой связи).
ИСТОЧНИК KP.RU