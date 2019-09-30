2019-09-30T08:52:25+03:00
Общество

Не прошли проверку: в Самарской области задержали фуру с почти 20 тоннами подозрительных фруктов

По документам товар произвели в Казахстане, но на этикетках оказался Узбекистан
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: управление Россельхознадзора по Самарской областиФото: управление Россельхознадзора по Самарской области
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В Самарскую область в очередной раз пытались завезти подозрительные фрукты. И вновь эта попытка не увенчалась успехом. Инспекторы Россельхознадзора совместно с таможенниками не дали попасть опасным плодам на прилавки магазинов региона.

- На трассе «СамараТольятти» была остановлена фура с более 19 тоннами свежих фруктов из Казахстана. Там было 4 тонны хурмы, 200 кг гранатов и 15 тонн винограда. На фитосанитарном сертификате было указано, что вся эта продукция произведена в Казахстане, но на этикетках местом ее происхождения был указан Узбекистан, - сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по Самарской области.

Из-за несоответствия данных фитосанитарный сертификат признали недействительным. В итоге всю партию фруктов отправили обратно в Казахстан. Что касается нарушителей, то им грозит административная ответственность.

ИСТОЧНИК KP.RU

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