2019-09-30T09:43:12+03:00
Общество

В Самарской области открылся Центр развития социального интеллекта для особых детей

Обучение там пройдут 60 мальчиков и девочек с ментальными нарушениями
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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Проект предполагает две формы работы с детьми: групповую и индивидуальную, а также отдельные занятия для родителей. Фото: предоставлено пресс-службой АНО «Школа-Музей-Культура».Проект предполагает две формы работы с детьми: групповую и индивидуальную, а также отдельные занятия для родителей. Фото: предоставлено пресс-службой АНО «Школа-Музей-Культура».
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В Самаре и Новокуйбышевске начались занятия в Центре социального интеллекта для особых детей. Там учатся 60 мальчиков и девочек с ментальными нарушениями. В Центре таким детям помогут с развитием социальных навыков, сообщает портал «Открытые НКО».

- Это знаменательное событие. Целый месяц мы встречались с детьми и родителями, принимали решения, комплектовали группы, согласовывали расписания, искали и готовили к новому учебному году помещение. Результат - 6 укомплектованных групп в Самаре и Новокуйбышевске приступили к занятиям, - приводит портал слова представителя пресс-службы Музейно-образовательного центра «Школа-Музей-Культура», на базе которого открылся Центр.

Проект предполагает две формы работы с детьми: групповую и индивидуальную, а также отдельные занятия для родителей.

- Комплексные занятия будут проводить еженедельно в группе от 5 до 10 детей, сформированной в зависимости от возраста и степени нарушений в развитии. Каждое занятие длится 2 часа: с двумя специалистами - по 1 часу у каждого. С детьми будут заниматься психолог и педагог по творческой работе - мультипликации, - отметили на портале «Открытые НКО».

ИСТОЧНИК KP.RU

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