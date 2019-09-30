2019-09-30T10:47:47+03:00
Происшествия

В Самарской области селянин прятал у себя в туалете более 15 кг конопли

Мужчина выращивал это наркосодержащее растение на своем приусадебном участке
Анастасия ФИЛАТОВА
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Жителю сала Кинель-Черкасы грозит до 10 лет колонии за коноплюЖителю сала Кинель-Черкасы грозит до 10 лет колонии за коноплюФото: ГУ МВД России по Самарской области
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В Самарской области полицейские при поддержке отряда спецназначения «Гром» задержали 44-летнего жителя села Кинель-Черкассы. Мужчину заподозрили в причастности к сбыту, хранению и выращиванию наркосодержащих растений.

- В туалете на приусадебном участке дома по улице Крестьянской было найдено вещество в сухом измельченном состоянии, а также части конопли. Кроме того, это растение росло и на территории участка. Общая масса изъятого составила более 15 кг, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.

По данным полицейских, ранее мужчина уже был судим за незаконный оборот наркотиков. Он признался, что выращивал коноплю для личного употребления. В отношении селянина было возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества». Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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