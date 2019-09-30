2019-09-30T11:06:51+03:00
Происшествия

Обещал помочь купить Toyota и Lexus по скидке: самарца осудили за обман людей на 132 млн рублей

Мужчине придется посидеть за решеткой ближайшие 6 лет
Анастасия ФИЛАТОВА
Поделиться:
Мужчину признали виновным в 22 эпизодах мошенничестваМужчину признали виновным в 22 эпизодах мошенничестваФото: Михаил ГОРЮНОВ
Изменить размер текста:

Промышленный районный суд Самары вынес приговор местному жителю, который обвинялся в 22 мошенничествах с автомобилями.

- В 2017 году мужчина, выдавая себя за представителя ООО «Тойота Мотор», обещал гражданам помочь в покупке автомобилей Toyota и Lexus с большой скидкой и реализовать по системе «Трейд Ин» авто различных марок по завышенной цене. На самом деле таких намерений и возможностей у него не было, - сообщили в пресс-службе СУ СК по Самарской области.

Благодаря своему обману мошенник смог выманить у потенциальных покупателей иномарок более 132 млн рублей. Суд признал его виновным и назначил 6 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Житель Тольятти пошел в лес за грибами и нашел пентаграмму из черепов животных
«Не злите женщин»: в селе под Тольятти неизвестные облепили иномарку женскими прокладками
Радио Рекорд предлагает самарцам выиграть поездку на матч Лиги чемпионов в Лейпциг
В Новокуйбышевске руководитель фирмы не отдал налоговой 8 млн рублей
В Самаре на Фрунзенском мостовом переходе установят 21 камеру видеонаблюдения: список мест
В Самарской области селянин прятал у себя в туалете более 15 кг конопли
В Самаре в районе станции метро «Победа» отключили светофоры
В Самаре из-за ремонта на улице Куйбышева изменили схемы движения автобусов
В Самаре на несколько дней закрыли проезд по улице Перекопской
В Самарской области полицейские ищут свидетелей «одиночного» ДТП на трассе
В Самарской области открылся Центр развития социального интеллекта для особых детей