Обещал помочь купить Toyota и Lexus по скидке: самарца осудили за обман людей на 132 млн рублей

СЕГОДНЯ 11:06 2019-09-30T11:06:51+03:00

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Промышленный районный суд Самары вынес приговор местному жителю, который обвинялся в 22 мошенничествах с автомобилями.

- В 2017 году мужчина, выдавая себя за представителя ООО «Тойота Мотор», обещал гражданам помочь в покупке автомобилей Toyota и Lexus с большой скидкой и реализовать по системе «Трейд Ин» авто различных марок по завышенной цене. На самом деле таких намерений и возможностей у него не было, - сообщили в пресс-службе СУ СК по Самарской области.

Благодаря своему обману мошенник смог выманить у потенциальных покупателей иномарок более 132 млн рублей. Суд признал его виновным и назначил 6 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU