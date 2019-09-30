2019-09-30T11:51:49+03:00
Происшествия

В Новокуйбышевске руководитель фирмы не отдал налоговой 8 млн рублей

Мужчина обманул всех, указав ложные сведения в декларациях
Анастасия ФИЛАТОВА
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Предпринимателю грозит уголовное наказание за уклонение от уплаты налоговПредпринимателю грозит уголовное наказание за уклонение от уплаты налоговФото: Архив "КП"
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В Новокуйбышевске руководитель одной из местных фирм стал фигурантом уголовного дела. Мужчину заподозрили в уклонении от уплаты налогов.

- По версии следствия, мужчина в течение длительного времени уклонялся от уплаты налогов на добавленную стоимость путем предоставления налоговых деклараций с заведомо ложными сведениями, - сообщили в пресс-службе СУ СК по Самарской области.

В результате в бюджеты различных уровней не были перечислены более 8 млн рублей. Сейчас следователи продолжают выяснять все детали преступления. Ведется следствие.

ИСТОЧНИК KP.RU

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