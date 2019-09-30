2019-09-30T12:42:55+03:00
Общество

Радио Рекорд предлагает самарцам выиграть поездку на матч Лиги чемпионов в Лейпциг

Самые внимательные слушатели получат возможность посмотреть матч «РБ Лейпциг» - «Зенит»
ВИТАЛИЙ ДЕНИСОВ
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«Red Bull Arena». Фото: RB Leipzig«Red Bull Arena». Фото: RB Leipzig
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У самарцев есть шанс попасть на матч Лиги чемпионов в Германии бесплатно. Такую возможность предоставляют Радио Рекорд и авиакомпания «Россия».

С 1 по 11 октября по будням звони в «МегаУтро» в 08:15 по сигналу ведущего или пиши в Viber или WhatsApp «Рекорда» 8 996 342 101 5 и забей как можно больше «мячей» в ворота потенциального противника. Каждый «гол» – верный ответ на вопрос ведущего. Время матча ограничено – на ответы дается всего одна минута. По итогу соревнований поездку в Лейпциг выиграет тот, кто одержит победу с самым разгромным счетом.

Что получит чемпион? Перелет по маршруту Самара - Санкт-Петербург - Берлин и обратно на борту авиакомпании «Россия», трансфер из Берлина в Лейпциг, проживание в отеле, и, конечно, билеты на матч «РБ Лейпциг» - «Зенит». И все это на двоих!

Игра пройдет 23 октября на стадионе «Red Bull Arena».

Подробности акции в группе Радио Рекорд Самара ВКонтакте.

На правах рекламы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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