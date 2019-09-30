«Не злите женщин»: в селе под Тольятти неизвестные облепили иномарку женскими прокладками
Один из жителей Самарской области на днях познал всю силу женского гнева. Кто-то взял и облепил его автомобиль KIA «кровавыми» прокладками. Неизвестные прикрепили средства женской гигиены к фарам машины и лобовому стеклу, а сзади даже составили надпись «Гнида», явно имея в виду не яйцо вши.
- Не злите женщин... Кому-то не повезло в Васильевке. Приходили мимо... а тут на машинке сюрпрайз! - поделились в соцсетях местные жители.
Интернет-пользователи по-разному отнеслись к такому перфомансу: кто-то осудил мстительную даму, а кто-то поздравил автомобилиста с тем, что он «легко отделался»:
- Хорошо, что машина серьезно не пострадала.
- Зато под дождем не промокнет, - шутят тольяттинцы.
Кто-то из знающих отметил, что, судя по внешнему виду прокладок, в ближайшее время отцом владелец иномарки не станет. Так, что переживать по этому поводу особо не стоит.
ИСТОЧНИК KP.RU