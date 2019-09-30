МЧС предупреждает самарцев о дожде и усилении ветра до 20 м/с

СЕГОДНЯ 13:14 2019-09-30T13:15:39+03:00

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Конец сентября и начало октября в Самарской области будут довольно ветреными. Хотя ветер будет южным, местами его порывы усилятся до 15-20 м/с.

- С 19 часов 30 сентября до 19 часов 1 октября в большинстве районов Самарской области пройдет небольшой и умеренный дождь. Температура воздуха днем составит 10-15°С, ночью 0-5°С, местами до 9°С, - сообщили в Приволжском УГМС.

В связи с этим ГУ МЧС по Самарской области призывает жителей при возможности не выходить из зданий; не оставлять детей без присмотра; не ходить и не стоять рядом с деревьями, ЛЭП, рекламными щитами, остановками, недостроями и около стен домов. Водителям советуют поставить машины в гараж или припарковать их вдали от деревьев. Тех, кого непогода застанет за рулем, призывают быть внимательнее на дорогах, соблюдать скоростной режим и дистанцию движения.

ИСТОЧНИК KP.RU