В Самаре до конца дня дадут тепло во все школы и детские сады
Такое поручение дала глава города Елена Лапушкина
Сейчас тепло получают более 90% учебных заведений городаФото: Архив "КП"
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Дома, больницы, школы и детские сады в Самаре продолжают подключать к теплу. По состоянию на понедельник, 30 сентября, батареи стали горячими в более чем 7 тысячах домов.
- Тепло подается в 84% соцобъектов, в 302 учреждения здравоохранения (94,7%), в 590 образовательных заведений (93,4%) и в 112 учреждений культуры (77,2%), - сообщили в пресс-службе городской администрации.
Сегодня в мэрии прошло очередное совещание по вопросам подключения отопления. На нем глава города Елена Лапушкина поручила обеспечить все школы и детские сады теплом до конца дня.
ИСТОЧНИК KP.RU