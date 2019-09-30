Стали известны дата и темы итоговых сочинений в Самарской области

СЕГОДНЯ 13:54 2019-09-30T13:54:39+03:00

Итоговые сочинения выпускники будут писать в декабре 2019 года Фото: Артем КИЛЬКИН

От оценки за сочинение зависит, будет ли допущен выпускник к экзамену

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Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки опубликовала проекты расписания ЕГЭ на 2020 год. Первым мероприятием в этом учебном году станет итоговое сочинение (изложение). Оно пройдет 4 декабря.

- Дополнительные сроки написания итогового сочинения (изложения) пройдут 5 февраля и 6 мая 2020 года. Положительный результат является одним из условий допуска выпускников к ГИА в 2020 году, - сообщили в пресс-службе министерства образования и науки Самарской области.

Также стали известны пять открытых направлений для тем итогового сочинения (изложения). Это «Война и мир», «Надежда и отчаяние», «Добро и зло», «Гордость и смирение», «Он и она».

Отметим, что все вопросы по проведению ГИА в Самарской области можно задать по телефону регионального центра мониторинга образования: 8 (846) 310-64-56.

ИСТОЧНИК KP.RU