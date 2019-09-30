В самарском ТЦ нашли более 20 кг запрещенных сыров из Голландии и Великобритании
Инспекторы Россельхознадзора совместно с таможенниками вновь нашли на прилавках Самарской области запрещенную продукцию. На этот раз проверку не прошли сыры в ТЦ «Поток», который находится в Постниковом овраге в Самаре.
- В ходе рейда в одной из секций торгового центра было обнаружено более 20 кг сыров различных сортов, произведенных в Голландии, Италии, Франции и Великобритании. Все они запрещены к ввозу на территорию РФ, - сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по Самарской области.
Специалисты изъяли у индивидуального предпринимателя все санкционные сыры и уничтожили прямо в присутствии владельца торговой точки.
ИСТОЧНИК KP.RU