В Тольятти упавшая в подъезде решетка убила собаку на глазах у ребенка
Вечером в воскресенье, 29 сентября, в одном из домов Тольятти произошло ЧП. Там в подъезде с окна упала решетка и убила маленькую собачку. Самое страшное, что случилось это на глазах у ребенка.
- Решетка упала и прибила нашу собаку на глазах у ребенка. Я ничего не мог уже сделать. Мозги у собаки были наружу. Это просто жесть! И такие решетки на каждом этаже. Они не закрепленные, - написал владелец четвероногого питомца в соцсетях.
Интернет-пользователи посоветовали мужчине подать на управляющую компанию в суд, ведь решетка легко могла упасть и на ребенка и привести к куда более серьезным последствиям.
Спасти маленькую собачку не удалосьФото: vk.com
ИСТОЧНИК KP.RU