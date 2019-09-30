В Тольятти упавшая в подъезде решетка убила собаку на глазах у ребенка

СЕГОДНЯ 14:59 2019-09-30T15:03:03+03:00

Изменить размер текста: A A

Вечером в воскресенье, 29 сентября, в одном из домов Тольятти произошло ЧП. Там в подъезде с окна упала решетка и убила маленькую собачку. Самое страшное, что случилось это на глазах у ребенка.

- Решетка упала и прибила нашу собаку на глазах у ребенка. Я ничего не мог уже сделать. Мозги у собаки были наружу. Это просто жесть! И такие решетки на каждом этаже. Они не закрепленные, - написал владелец четвероногого питомца в соцсетях.

Интернет-пользователи посоветовали мужчине подать на управляющую компанию в суд, ведь решетка легко могла упасть и на ребенка и привести к куда более серьезным последствиям.

Спасти маленькую собачку не удалосьФото: vk.com

ИСТОЧНИК KP.RU