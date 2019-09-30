2019-09-30T15:24:43+03:00
Происшествия

Крышевал ЧОП "Законовских" и фотографов в роддомах: в Самаре начался суд по делу полковника Дмитрия Сазонова

Экс-начальника ЦЛРР Росгвардии обвиняют в получении многомиллионных взяток
Михаил ГОРЮНОВ
Поделиться:
Дмитрий Сазонов уже больше года находится в СИЗОДмитрий Сазонов уже больше года находится в СИЗОФото: Светлана МАКОВЕЕВА
Изменить размер текста:

В Ленинском районном суде сегодня, в понедельник 30 сентября, прошли предварительные слушания по уголовному делу бывшего заместителя начальника Росгвардии Самарской области - руководителя центра лицензионно-разрешительной работы Дмитрия Сазонова. Мужчину обвиняют в получении нескольких крупных взяток.

- Сегодня была назначена дата первого заседания по существу дела. Оно пройдет 14 октября. Под стражей обвиняемый до 20 октября, поэтому вопрос о переизбрании меры пресечения не рассматривали, - сообщили корреспонденту "Комсомольской правды - Самара" в прокуратуре региона.

По версии следователей, Сазонов с 2008 по 2018 год получал вознаграждения от представителей ЧОП, работавших на ОПГ "Законовские. Сумма, полученная лично либо через посредников, превысила 30 миллионов рублей.

Также правоохранители считают, что еще 2 с половиной миллиона Сазонов получил от директора ООО "Арт-Инвест" - за организацию беспрепятственных работ фотостудий в родильных домах Самары.

Напомним, задержали Сазонова при получении 100 тысяч рублей - летом 2018 года. Силовики поймали его в ресторане "Вакуум" на улице Вилоновской.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Крышевал фотографов в роддомах: на экс-замначальника Росгвардии по Самарской области завели еще одну "уголовку"

Дмитрий Сазонов за два года получил 420 тысяч рублей: он договаривался с руководством больниц о том, кому там можно работать, а кому не стоит (подробности)

Дмитрий Сазонов: «Меня подставили - моя работа мешала многим!»

Облсуд оставил Сазонова под арестом, его адвокаты предполагают, что это месть за отказ оговорить себя (подробности)

На этом задержания силовиков не закончатся: в Самаре полковника Дмитрия Сазонова уличили в связи с ОПГ

"Комсомолка" разбиралась в обстоятельствах задержания высокопоставленного стража порядка, которого уже сегодня могут арестовать (подробности)

Не ждал визита ФСБ: появилось видео задержания полковника Дмитрия Сазонова в Самаре

По версии следствия, сотрудник Росгвардии незаконно получил 400 тысяч рублей (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Автомобилистку из Новокуйбышевска осудили за наезд на двух школьниц на пешеходном переходе
Просили деньги на канцтовары: в Тольятти родители пожаловались на поборы в детских садах
Снова потратятся на спорт: до конца 2020 года спроектируют еще один футбольный манеж около «Самара Арены»
Красная «метка»: в Самаре на почтовых ящиках должников за тепло появятся предупреждающие наклейки
В Тольятти упавшая в подъезде решетка убила собаку на глазах у ребенка
В Самаре вновь перенесли срок запуска троллейбусов по улице Шоссейной
В самарском ТЦ нашли более 20 кг запрещенных сыров из Голландии и Великобритании
В Самаре хотят построить хоккейный центр рядом с «Самара Ареной» за полмиллиарда рублей
Стали известны дата и темы итоговых сочинений в Самарской области
В Самаре до конца дня дадут тепло во все школы и детские сады
МЧС предупреждает самарцев о дожде и усилении ветра до 20 м/с
Житель Тольятти пошел в лес за грибами и нашел пентаграмму из черепов животных
«Не злите женщин»: в селе под Тольятти неизвестные облепили иномарку женскими прокладками
Радио Рекорд предлагает самарцам выиграть поездку на матч Лиги чемпионов в Лейпциг
В Новокуйбышевске руководитель фирмы не отдал налоговой 8 млн рублей
В Самаре на Фрунзенском мостовом переходе установят 21 камеру видеонаблюдения: список мест
Обещал помочь купить Toyota и Lexus по скидке: самарца осудили за обман людей на 132 млн рублей
В Самарской области селянин прятал у себя в туалете более 15 кг конопли
В Самаре в районе станции метро «Победа» отключили светофоры
В Самаре из-за ремонта на улице Куйбышева изменили схемы движения автобусов
В Самаре на несколько дней закрыли проезд по улице Перекопской
В Самарской области полицейские ищут свидетелей «одиночного» ДТП на трассе
В Самарской области открылся Центр развития социального интеллекта для особых детей