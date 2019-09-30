Крышевал ЧОП "Законовских" и фотографов в роддомах: в Самаре начался суд по делу полковника Дмитрия Сазонова

СЕГОДНЯ 15:23 2019-09-30T15:24:43+03:00

Дмитрий Сазонов уже больше года находится в СИЗО Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Изменить размер текста: A A

В Ленинском районном суде сегодня, в понедельник 30 сентября, прошли предварительные слушания по уголовному делу бывшего заместителя начальника Росгвардии Самарской области - руководителя центра лицензионно-разрешительной работы Дмитрия Сазонова. Мужчину обвиняют в получении нескольких крупных взяток.

- Сегодня была назначена дата первого заседания по существу дела. Оно пройдет 14 октября. Под стражей обвиняемый до 20 октября, поэтому вопрос о переизбрании меры пресечения не рассматривали, - сообщили корреспонденту "Комсомольской правды - Самара" в прокуратуре региона.

По версии следователей, Сазонов с 2008 по 2018 год получал вознаграждения от представителей ЧОП, работавших на ОПГ "Законовские. Сумма, полученная лично либо через посредников, превысила 30 миллионов рублей.

Также правоохранители считают, что еще 2 с половиной миллиона Сазонов получил от директора ООО "Арт-Инвест" - за организацию беспрепятственных работ фотостудий в родильных домах Самары.

Напомним, задержали Сазонова при получении 100 тысяч рублей - летом 2018 года. Силовики поймали его в ресторане "Вакуум" на улице Вилоновской.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Крышевал фотографов в роддомах: на экс-замначальника Росгвардии по Самарской области завели еще одну "уголовку"

Дмитрий Сазонов за два года получил 420 тысяч рублей: он договаривался с руководством больниц о том, кому там можно работать, а кому не стоит (подробности)

Дмитрий Сазонов: «Меня подставили - моя работа мешала многим!»

Облсуд оставил Сазонова под арестом, его адвокаты предполагают, что это месть за отказ оговорить себя (подробности)

На этом задержания силовиков не закончатся: в Самаре полковника Дмитрия Сазонова уличили в связи с ОПГ

"Комсомолка" разбиралась в обстоятельствах задержания высокопоставленного стража порядка, которого уже сегодня могут арестовать (подробности)

Не ждал визита ФСБ: появилось видео задержания полковника Дмитрия Сазонова в Самаре

По версии следствия, сотрудник Росгвардии незаконно получил 400 тысяч рублей (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU