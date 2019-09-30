Красная «метка»: в Самаре на почтовых ящиках должников за тепло появятся предупреждающие наклейки

СЕГОДНЯ 15:23 2019-09-30T15:24:59+03:00

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Почтовые ящики жителей Самары начали «украшать» яркими наклейками. Достаются красные «метки» только избранным — тем, кто долгое время не платил за горячую воду и тепло и накопил приличный долг.

- Предупреждающие наклейки с надписью «Здесь живет должник» появятся на почтовых ящиках почти 7 тысяч должников из Самары. Их получат клиенты компании, которые имеют долг в более чем 20 тысяч рублей и которые просрочили оплату услуг на три и более месяцев, - сообщили в пресс-службе самарского филиала «ЭнергосбыТ Плюс».

По словам директора компании Константина Дзюина, у неплательщиков есть шанс избежать более значительных мер воздействия. Уже со следующей недели теплоэнергетики вновь начнут ходить с приставами по домам должников. Тех, кто не погасит долги в ближайшее время, ждут опись и арест имущества, а потом и суды.

ИСТОЧНИК KP.RU