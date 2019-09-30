2019-09-30T15:49:11+03:00
Общество

Снова потратятся на спорт: до конца 2020 года спроектируют еще один футбольный манеж около «Самара Арены»

На него могут потратить 300 миллионов рублей
Ольга НОВИКОВА
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Рядом с "Самара Ареной" хватает места для новых спортивных объектовРядом с "Самара Ареной" хватает места для новых спортивных объектовФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Около стадиона «Самара Арена», помимо двух тренировочных площадок и планируемого хоккейного центра, может появиться еще один спортивный объект. На этот раз здесь хотят построить футбольный манеж. Сейчас Управление капитального строительства ищет подрядчика, который его спроектирует - аукцион опубликовали на сайте госзакупок. На проектные работы и инженерные изыскания готовы потратить 14 миллионов рублей, сам манеж по предварительным расчетам обойдется еще в 300 миллионов. Деньги выделят из регионального и федерального бюджетов.

Новый манеж будет рассчитан на 500 зрительских мест, его высота составит до 18 метров, общая площадь – до 15 тысяч квадратных метров,- сообщается в аукционной документации.

В состав манежа войдут футбольное поле размером 90x60м, покрытое искусственной травой, сертифицированной ФИФА, и засыпанное кварцевым песком и резиновым гранулятом. Около поля должен быть оборудован навес для официальных лиц и запасных игроков, а также отдельное место для резервного судьи.

Также манеж оборудуют электронным табло и системой громкоговорителей для звукового оповещения зрителей. Внутри манежа разместятся пункт допинг-контроля, медпункт, раздевалки с душевыми, судейские комнаты, массажные кабинеты, конференц-зал не менее чем на 50 мест, буфет с подсобными помещениями, два дополнительных разминочных зала площадью не менее 60 кв.м каждый с сертифицированным ФИФА покрытием и тренажерный зал площадью не менее 100 квадратных метров. А еще проект должен предусмотреть оснащение нового манежа отдельной техникой и оборудованием для ухода за искусственным полем. Также будет предусмотрен вход для маломобильных групп населения.

Срок исполнения контракта – 10 месяцев, проект должен быть готов до конца 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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