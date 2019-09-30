В Самаре экс-директор школы выписывал премии своим подчиненным и сам тратил их

СЕГОДНЯ 16:35 2019-09-30T16:35:51+03:00

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В Самаре бывший директор одной из школ стал фигурантом уголовного дела. Его уличили в злоупотреблении должностными полномочиями. Мужчина всего лишь выписывал премии своим подчиненным, вот только деньгами пользовался сам.

- Проверкой установлено, что директор школы в период с 2018 года по март 2019 года ежемесячно начислял работникам премии за работы, которые они фактически не выполняли. Общая сумма незаконных премий составила более 1,4 млн рублей. Всеми этими средствами директор распоряжался по своему усмотрению, - сообщили в пресс-службе прокуратуры по Самарской области.

Следователи возбудили уголовное дело 23 сентября. Сейчас его расследование продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU