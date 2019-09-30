2019-09-30T16:59:49+03:00
Общество

В Тольятти собираются выпускать беспилотные вертолеты

В технопарк «Жигулевская долина» отобрано 19 новых проектов
Ольга НОВИКОВА
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Фото: dolinatlt.ruФото: dolinatlt.ru
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Экспертный совет технопарков Самарской области отобрал 19 новых инновационных проектов для «Жигулевской долины». В их число вошли высокотехнологичные разработки с применением искусственного интеллекта.

- В общей сложности участники заседания рассмотрели 21 заявку, две из которых отклонили, - сообщили в технопарке.

В число отобранных вошел проект Андрея Мусинова по созданию универсальной авиационной системы с ультралегким беспилотным «Вертолетом Мира». ООО «Системы Безопасности» займется разработкой программного обеспечения с использованием нейросетевых моделей для математического моделирования транспортных потоков (MOBIPLAN), а ООО «Агросервис» - созданием автоматизированной системы учета и регистрации сельскохозяйственных животных. ООО «ФОРСАЖ-ЭНЕРГО» планирует производить аппаратно-программный комплекс для обследования нефтяных танков, который также будет использовать технологии искусственного интеллекта.

А вот проекты по разработке и изготовлению автономных роботов для работы в радиационной среде и по созданию топливной системы с бездымным сжиганием топлива экспертизу не пошли.

ИСТОЧНИК KP.RU

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