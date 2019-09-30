Три четверти жилых домов Самары уже получают тепло

СЕГОДНЯ 19:12 2019-09-30T19:12:25+03:00

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Батареи в квартирах самарцах продолжают теплеть. Как было озвучено на ежедневном совещании в Департаменте городского хозяйства и экологии администрации Самары под председательством первого заместителя главы Самары Владимира Василенко, по состоянию на вечер 30 сентября три четверти жилых домов - 7803 многоквартирных домов - Самары уже получают тепло.

Однако, в городе еще есть дома, где тепла пока нет. Такие дома сейчас в оперативном порядке поадресно подключают. Так, около 35% подключений еще предстоит выполнить в Самарском районе. Это преимущественно старые дома.

- Все вопросы находятся на контроле, в том числе, у руководства районных администраций. Напомним, отопительный сезон в Самаре стартовал 26 сентября. Технологически он проводится поэтапно. На полное подключение необходимо порядка двух недель, - уточнили в городской администрации.

ИСТОЧНИК KP.RU