Три четверти жилых домов Самары уже получают тепло
Батареи в квартирах самарцах продолжают теплеть. Как было озвучено на ежедневном совещании в Департаменте городского хозяйства и экологии администрации Самары под председательством первого заместителя главы Самары Владимира Василенко, по состоянию на вечер 30 сентября три четверти жилых домов - 7803 многоквартирных домов - Самары уже получают тепло.
Однако, в городе еще есть дома, где тепла пока нет. Такие дома сейчас в оперативном порядке поадресно подключают. Так, около 35% подключений еще предстоит выполнить в Самарском районе. Это преимущественно старые дома.
- Все вопросы находятся на контроле, в том числе, у руководства районных администраций. Напомним, отопительный сезон в Самаре стартовал 26 сентября. Технологически он проводится поэтапно. На полное подключение необходимо порядка двух недель, - уточнили в городской администрации.
ИСТОЧНИК KP.RU