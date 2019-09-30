2019-09-30T21:09:09+03:00
Общество

В Тольятти запретили парковку на внутриквартальных проездах

Речь идет о 3Б и 10 кварталах Автозаводского района
Евгения ВАСИНА
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Будьте внимательны!Будьте внимательны!Фото: архив "КП"
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Тольяттинским автолюбителям, паркующим свои автомобили на территории внутриквартального проезда 3Б квартала и 10 квартала, придется искать новые места для парковки. Как пояснили в администрации Тольятти, это необходимо для безопасности и успешной чистки снега.

- В целях повышения безопасности дорожного движения, упорядочения стоянки транспортных средств, антитеррористической защищенности, а также для обеспечения беспрепятственного проезда и механизированной очистки проезжей части транспортом городских коммунальных служб с 22 октября на внутриквартальном проезде Ленинского проспекта в районе дома № 13 (3Б квартал) и на внутриквартальном проезде ул. Свердлова в районе д.32 (10 квартал) будет запрещена стоянка транспортных средств.

Машины, оставленные в указанных местах, будет забирать эвакуатор. Там будут действовать дорожные знаки 5.27 «Зона с ограничением стоянки» и 8.24 «Работает эвакуатор».

ИСТОЧНИК KP.RU

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